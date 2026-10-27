Движение восстановили на внутренней стороне 47-го км МКАД

Дептранс: движение на 47-м км МКАД вернулось в обычный режим

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Движение транспорта восстановлено на внутренней стороне 47-го км МКАД. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, пишет ТАСС.

На данном участке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Из-за аварии проезд был затруднен на протяжении 1,6 км.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье раскрыли попытку угона Toyota Camry с помощью поддельных документов.

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