Сбой в графике РЖД: Поезда до Воронежа и Ростова задерживаются на выезд из Москвы
Три поезда из Москвы отправятся 26 октября позже расписания
Три пассажирских поезда дальнего следования, отправляющихся из Москвы 26 октября, уйдут со станций формирования позже установленного графиком времени. По информации холдинга «Российские железные дороги», задержка затронет состав № 238 до Воронежа, а также поезда № 20 до Ростова-на-Дону и № 45 до Тамбова. В компании пассажиров призвали учитывать изменения в расписании при планировании поездки. Об этом сообщает информационное агентство ПРАЙМ.
В понедельник, 26 октября, холдинг РЖД зафиксировал сдвиг в графике отправления нескольких составов из московского железнодорожного узла. Согласно официальному оповещению компании, поезд № 238 сообщением Москва — Воронеж отправят со станции не ранее 19:00 по московскому времени.
Аналогичные изменения затронули еще два южных направления, где время отправления сдвинулось на более поздний вечер. Пассажирские поезда № 20 Москва — Ростов-на-Дону и № 45 Москва — Тамбов уйдут с перронов столичных вокзалов не ранее 21:00 (МСК).
Железнодорожный перевозчик заранее предупредил пассажиров об изменениях и попросил следить за обновлениями на информационных табло вокзалов. Причины задержек и сбоя в графике движения поездов дальнего следования в официальном сообщении компании не уточняются.