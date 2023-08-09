Рассказываем подробности взрыва в Сергиевом Посаде

Сегодня на складе пиротехники коммерческой компании, находящемся на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде, прогремел взрыв. Звонки в экстренные службы начали поступать в 10.50. И уже в 11.07 губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вылетел на место происшествия, чтобы оценить, какая помощь необходима. По прибытии он пообщался с оперативными службами, жителями пострадавших домов и навестил в больнице раненых. Глава региона дал указания устранить последствия взрыва как можно скорее, а всем людям оказать необходимую помощь.

ОПЕРАТИВНО СРАБОТАЛИ

– ЧП произошло в 10.40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода, – сообщил губернатор.

На место прибыли 23 бригады скорой и пять бригад Территориального центра медицины катастроф, подключили и санавиацию. В больнице Сергиева Посада усилили бригады экстренной помощи, cоздали резерв из 40 коек, из них 10 реанимационных.

На данный момент известно о 56 пострадавших. 30 из них доставлены в райбольницу с ожогами, травмами, осколочными ранами. Трое (двое мужчин и одна женщина) доставлены в реанимацию, позднее женщина скончалась. Еще троих в тяжелом состоянии извлекли из-под завалов.

В травмпункт обратились 26 человек, госпитализация им не понадобилась, врачи оказали помощь на месте.

СК ВОЗБУДИЛ ДЕЛО

Причина взрыва в ангаре «Пиро-Росс» пока не установлена. Представитель областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий заявила, что основная версия взрыва – нарушение норм безопасности. СК возбудил дело по ст. 217 УК РФ – «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Первоначальное предположение директора компании Сергея Чанкаева об атаке беспилотника не подтвердилось. Его допросили следователи. РИА Новости сообщили, что проверки Ростехнадзора также выявили нарушения противопожарного режима в «Пиро-Росс». Там хранились заряды для салютных установок. Взрывом раскидало пиротехнические мортиры, которые ошибочно можно принять за артснаряды.

О ПОСТРАДАВШИХ ПОЗАБОТЯТСЯ

В домах на ул. Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. «Наш дом подпрыгнул и зашатался! Вырвало и сломало москитную сетку. А у соседей повылетали окна», – написала местная жительница Александра.

– Мы получили порядка 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла. Пострадали 38 многоквартирных домов, управляющие компании обходят их. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях. Частично разрушены школы № 19 и № 21, спорткомплекс «Луч», магазин. Всем людям обязательно поможем – нужно устранить последствия взрыва как можно скорее, такие поручения дал, - сказал Андрей Воробьев.

Спасатели и кинологи с поисковыми собаками продолжают разбирать завалы, где могут находиться люди. На месте ЧП дежурит 15 бригад скорой помощи, две бригады медицины катастроф, вертолет санитарной авиации.

Работают силовые ведомства – следователям предстоит выяснить точные причины взрыва.

Телефоны горячей линии, по которым можно узнать всю интересующую информацию:

8 (496) 545-77-55, 8 (496) 540-88-36, 8 (496) 551-51-00, 8 (915) 135-15-10.