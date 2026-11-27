Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может покинуть свой пост в случае поражения петербуржцев от ЦСКА, сообщил инсайдер Иван Карпов, ссылаясь на два независимых друг от друга источника.

При этом еще один источник опроверг близкий уход Семака из «Зенита»: в клубе сознают, что в локальных неудачах виноват не тренер, а селекция.

Сам инсайдер наиболее вероятным называет вариант с увольнением Семака летом — и то, в случае, если «Зенит» не возьмет чемпионство.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Он привел петербургский клуб к семи победам в чемпионате России в восьми сезонах.

«Зенит» сыграет с ЦСКА в гостях 28 ноября. После первого круга петербургский клуб занимает второе место, набрав 31 очко и отставая на один балл от лидирующего «Динамо». Армейцы располагаются на пятой строчке с 26 очками.

Ранее стало известно, что «Зенит» сыграет с «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России.