Стало известно условие, при котором «Зенит» может уволить Семака
Инсайдер Карпов: «Зенит» может уволить Семака в случае поражения от ЦСКА
Фото: [ФК «Зенит»]
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может покинуть свой пост в случае поражения петербуржцев от ЦСКА, сообщил инсайдер Иван Карпов, ссылаясь на два независимых друг от друга источника.
При этом еще один источник опроверг близкий уход Семака из «Зенита»: в клубе сознают, что в локальных неудачах виноват не тренер, а селекция.
Сам инсайдер наиболее вероятным называет вариант с увольнением Семака летом — и то, в случае, если «Зенит» не возьмет чемпионство.
Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Он привел петербургский клуб к семи победам в чемпионате России в восьми сезонах.
«Зенит» сыграет с ЦСКА в гостях 28 ноября. После первого круга петербургский клуб занимает второе место, набрав 31 очко и отставая на один балл от лидирующего «Динамо». Армейцы располагаются на пятой строчке с 26 очками.
Ранее стало известно, что «Зенит» сыграет с «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России.