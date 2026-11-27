Петросян неудачно начала Гран-при в Японии: худшие баллы за короткую программу в карьере
Фигуристка Петросян набрала худшие баллы за короткую программу в карьере
Фото: [ФФККР]
Российская фигуристка Аделия Петросян неудачно представила короткую программу на этапе Гран-при в Токио. Участница Олимпийских игр допустила несколько ошибок и получила худшие баллы за короткую программу во взрослой карьере.
Петросян ошиблась на тройном лутце, при приземлении коснувшись льда рукой. Также в минус ушло одно из вращений. В итоге судьи оценили выступление россиянки в 65,28 балла. Она занимает промежуточное восьмое место.
Летом Аделия Петросян сменила тренера. Спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе и тренируется у Инны Гончаренко. Из-за этого фигуристка с опозданием начала подготовку к сезону. Петросян выступила на этапе Гран-при в США, где заняла шестое место.
В Токио также выступает Алина Горбачева. Россиянка чисто выполнила короткую программу и занимает текущее третье место. Лидирует после короткой программы японка Моне Чиба.