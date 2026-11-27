В подмосковном Хотькове сервис кикшеринга запустил необычную инициативу: компания предлагает вознаграждение жителям за возврат пропавших электросамокатов. За каждое найденное и возвращенное средство индивидуальной мобильности обещают выплатить ₽3 тыс. Объявление об акции появилось в местных пабликах в соцсетях и быстро стало одной из главных тем для обсуждения, сообщил REGIONS.

Схема участия максимально проста. Чтобы получить выплату, нужно выполнить несколько шагов:

найти бесхозный электросамокат на территории города;

связаться с координатором через мессенджер и узнать адрес пункта приема;

доставить транспорт по указанным координатам;

после проверки и подтверждения факта доставки получить перевод на банковскую карту — ровно ₽3 тыс.

По данным проката, в городе пропало сразу несколько единиц техники, поэтому компания и пошла на такой шаг.

«Наш сервис проката электросамокатов недосчитался нескольких единиц техники. Нам нужна ваша помощь в возвращении самокатов. Доставили самокат — получили перевод», — говорится в сообщении компании.

Реакция горожан оказалась неоднозначной. В городских сообществах новость вызвала оживленную дискуссию. Одни пользователи отнеслись к акции с интересом и сразу стали уточнять детали — например, как подтвердить находку и сколько времени занимает выплата. Другие восприняли инициативу с долей иронии.

«Наконец-то в городе появился легальный способ подзаработать на прогулке. Главное — чтобы самокаты не оказались в соседнем лесу без колес», — отметил один из комментаторов в местном сообществе.

Часть жителей высказала обоснованные опасения: есть риск путаницы, когда человек забирает самокат, думая, что он брошен, а на деле его как раз использует арендатор. Такая ситуация может привести к конфликтам и недоразумениям.

Еще одна группа комментаторов посмотрела на проблему шире: по их мнению, сама необходимость подобных акций — сигнал о системной проблеме с сохранностью прокатной техники в небольших городах Подмосковья. Нередко недобросовестные пользователи оставляют самокаты в труднодоступных местах либо пытаются разобрать их на запчасти.

Таким образом, акция стала не просто способом вернуть утраченное имущество, но и поводом для разговора о культуре пользования городским транспортом и ответственности пользователей.

Ранее сообщалось, что курьерский бум на двухколесных зафиксировали в Московской области.