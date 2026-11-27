Бывший партнер Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз» и его друг Никлас Бэкстрем отреагировал на то, что россиянин побил его рекорд франшизы по передачам. Шведского хоккеиста цитирует Washington Post.

Овечкин набрал 763-е очко за ассисты в карьере и обошел Бэкстрема.

«Первой мыслью было: «Черт возьми!»… ладно, нет, просто шучу! На самом деле я очень рад за Алекса. Он выступает за «Кэпс» уже столько лет, так что было лишь вопросом времени, когда он побьет этот рекорд. Здорово было стать частью его пути к рекордам. Мне очень повезло столько лет играть рядом с хоккеистом такого уровня», — сказал Бэкстрем.

Шведский форвард отметил, что главным даром россиянина является умение забрасывать шайбы, но, поиграв с ним долгое время, он понял, что Ови обладает и талантом распасовщика.

Бэкстрем и Овечкин много лет играли в одной тройке, и их прекрасное взаимодействие даже обыгрывалось в рекламе.

В нынешнем сезоне 41-летний Овечкин забросил лишь одну шайбу, а его безголевая серия достигла 17 матчей.