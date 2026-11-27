С 1 сентября цифровой рубль постепенно становится частью привычной платежной инфраструктуры: его добавляют в банковские приложения, а магазины начинают принимать новую форму оплаты. Эксперты рассказали, что это за инструмент, чем он отличается от привычных переводов и карт, как завести кошелек и где уже можно расплачиваться, сообщил karelinform.ru.

По информации издания, цифровой рубль — это третья форма российского рубля наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает и учитывает Банк России, а не коммерческий банк. Один цифровой рубль равен одному обычному рублю — это не отдельная валюта и не криптовалюта.

По данным издания, ключевое отличие в том, где хранятся средства. Деньги находятся на платформе Банка России в специальном цифровом кошельке. Банк, чье приложение вы используете, выступает как интерфейс: он помогает управлять кошельком, но не хранит сами деньги. Отсюда следует важный нюанс: кошелек можно открыть через приложение любого подключенного банка — и даже пользоваться им через разные банки, потому что счет находится на стороне ЦБ.

Это отличается от привычной оплаты картой, где деньги лежат на счете в коммерческом банке, а платеж проходит через платежную систему. В случае с цифровым рублем расчеты идут напрямую через платформу ЦБ, что дает дополнительную прозрачность и контроль.

По данным издания, в Петрозаводске способ уже доступен в магазин одной известной в РФ сети.

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