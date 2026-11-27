65-летний кантри-певец Билли Рэй Сайрус поделился эмоциями после свадьбы своей дочери Майли Сайрус и музыканта Макса Морандо. Торжество прошло в Палм-Спрингс. Артист опубликовал поздравление в социальных сетях и назвал себя самым гордым отцом, передает People.

Билли признался, что невероятно счастлив за дочь. Он также обратился к ее избраннику, пожелав Максу ценить возможность стать частью их семьи.

«Майли, словами не передать, как я горжусь тобой каждый день… Я самый гордый отец на свете! Макс, для меня большая честь приветствовать тебя в семье! Вы, дети, созданы друг для друга…» — отметил певец.

В разговоре с журналистами Сайрус рассказал, что один из моментов свадебной церемонии навсегда останется в его сердце. При этом подробностями этого эпизода артист делиться не стал.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли раскритиковали за наряд на свадьбе Майли Сайрус