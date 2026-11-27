22-летняя звезда TikTok Анна Глущенко, известная подписчикам как Аня Глушко, погибла в результате ДТП в Воронеже, сообщает Газета.Ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Авария произошла с участием автомобиля Kia Stinger, за рулем которого находился 40-летний священник Алексей Гончаров, получивший в интернете прозвище «Турбобатюшка».

По предварительным данным, девушка ехала на Opel, когда встречный Kia Stinger выехал на ее полосу. Анна погибла на месте происшествия. Ее 20-летний пассажир получил травмы ног и самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Гончаров известен не только как священнослужитель, но и как мастер спорта по пауэрлифтингу. Он основал спортивное движение «Турбо Русич» и активно вел социальные сети под прозвищем «Турбобатюшка». После аварии его отстранили от исполнения обязанностей настоятеля храма Георгия Победоносца в Воронеже. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Глущенко вела аккаунт в TikTok, на который были подписаны более 500 тысяч человек. Девушка публиковала юмористические скетчи и короткие развлекательные видео.

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