Крестьянско-фермерскому хозяйству (КФХ) Насибулиной Л.Ф.передадут в аренду 100,86 га сельскохозяйственной земли в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Представитель и партнер КФХ, генеральный директор ООО «Евсеевское» Евгений Сайфуллин отметил, что в 2024 году фермеры получили 200 га земли, которые уже в 2025 году ввели в сельскохозяйственный оборот. В этом году участки дали первый урожай овса — свыше 260 тонн, это позволят расширить посевные площади и увеличить объем производства зерна.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области добавили, что в регионе работает порядка 800 фермерских хозяйств. Для поддержки аграриев в этом году предусмотрено 35 видов субсидий и грантов, в том числе на развитие малого агробизнеса. Оставить электронную заявку на консультацию, а также узнать об условиях получения господдержки можно на портале «Мой АПК».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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