В Волоколамском округе до конца 2026 года завершат реконструкцию «Семейной клиники», в ней оборудуют операционную, палату для пациентов, кабинеты физиотерапии и приема детей и взрослых. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь учреждения составит более 640 кв. м, в нем разместятся кабинеты терапевта, педиатра, хирурга, офтальмолога, оториноларинголога, кардиолога-эндокринолога. Для проведения медицинских манипуляций оборудуют процедурную, перевязочную и предоперационную.

Здание реконструируют для оказания, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи населению. Главгосстройнадзор ведет контроль за работами, застройщик – ООО «Геномед».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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