С начала 2026 года в Подмосковье подали более 45 тыс. уведомлений о начале строительства объекта ИЖС, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках услуги можно оформить необходимые документы без личного обращения в администрацию, для этого нужно заполнить заявление на регпортале и приложить обязательные документы. Ответ поступит в личный кабинет в течение пяти рабочих дней. В карточке услуги работает экспертная система. Она проверяет, правильно ли планируемый дом расположен на участке относительно его границ.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.