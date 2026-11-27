В Подмосковье онкоскрининг полости рта прошли более 310 тыс. жителей
Более 310 тыс. жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2026 года люминесцентную стоматоскопию для раннего выявления онкологических заболеваний полости рта в Подмосковье прошли более 310 тыс. человек, у 112 из них выявлены изменения, требующие дополнительного наблюдения и консультации онколога. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Метод люминесцентной стоматоскопии отличается высокой эффективностью, безопасностью и отсутствием дискомфорта для пациента», - сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Обследование проводится в стоматологических поликлиниках на бесплатной основе, оно позволяет обнаружить патологические изменения на ранней стадии.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
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