В Красногорске завершается строительство последнего из трех корпусов ЖК «Рига Хиллс», его готовность составляет 89% — завершить работы планируют в декабре 2026 года. В преддверии итоговой проверки инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели на объекте профилактический визит.

В ходе профвизита инспекторы разъясняют участникам строительства требования, соблюдение которых оценят на итоговой проверке, и указывают на замечания, которые застройщик может устранить заранее. Это позволяет сократить срок итоговой проверки с 10 до трех рабочих дней и снизить риск переноса сроков сдачи.

Жилой комплекс расположен у деревни Бузланово, профвизит прошел в корпусе № 1 второго этапа строительства. В доме площадью около 137,7 тыс. кв. м предусмотрено 10 этажей, включая один подземный.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.