10 лучших спортсменов России 2025 года: версия «Подмосковья сегодня»

Уходящий 2025 год ознаменовался постепенным возвращением российских спортсменов на международную арену. Еще не все федерации по видам спорта полностью открыли двери россиянам, игнорируя рекомендации МОК. Но в тех видах спорта, где не верховодят откровенные русофобы, российским атлетам были рады, а они, в свою очередь, подтвердили свой высокий уровень и добавили соревнованиям зрелищности и настоящей конкурентной борьбы.

Портал «Подмосковье сегодня» назвал свою десятку лучших спортсменов страны. Редакция решила не распределять их по местам, просто — десять лучших, каждый из которых заслужил право быть первым.

Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика)

Фото: [ Федерация гимнастики России ]

В 2021 году Ангелина Мельникова выиграла золото в многоборье на чемпионате мира и стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Тогда 21-летняя спортсменка была на пике своей формы. Сейчас ей 25, возраст для женской гимнастики же немалый — все ее подруги по олимпийской команде уже закончили. За четыре года без крупных соревнований казалось невероятным сохранить и форму, и спортивную мотивацию.

На чемпионате мира в Джакарте Мельникова во второй раз в карьере выиграла золото в личном многоборье. Россиянка не дрогнула в последнем виде, вольных упражнениях, и на одну десятую опередила американку Лиэнн Вонг. А потом еще забрало золото в опорном прыжке и серебро на брусьях. Такое иначе как спортивным подвигом не назовешь.

Александр Овечкин (хоккей)

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Безусловно, самым медийным российским спортсменом 2025 года был капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Весь мир следил за его погоней за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» свершилось: Овечкин щелкнул из своего «офиса», и голкипер Илья Сорокин оказался бессилен. Российский бомбардир забросил 895-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и установил новый рекорд. 40-летний Овечкин продолжает забивать и в новом сезоне, планка рекорда уже достигла 912 шайб, и на горизонте пока не видно игроков, способных посягнуть на достижение россиянина.

Рекорд Овечкина своей монументальностью затмил другие достижения российских хоккеистов. Вот главные из них: Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов вместе с «Флорида Пантерз» второй год подряд стали обладателями Кубка Стэнли, а Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру НХЛ). В сентябре нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил достижение иного рода — заключил с клубом новый контракт с ежегодной зарплатой в $17 млн и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом мира.

Матвей Сафонов (футбол)

Фото: [ ФК ПСЖ ]

Российский голкипер Матвей Сафонов стал игроком французского ПСЖ в 2024 году и с тех пор выиграл с парижанами шесть трофеев. Последний из них — настоящий триумф. В матче за Межконтинентальный кубок с бразильским «Фламенго» Сафонов стал лучшим игроком и фактически единолично добыл трофей для ПСЖ. В серии послематчевых пенальти россиянин отразил четыре удара подряд, причем два последних — со сломанной рукой. Он просто не заметил травмы в горячке борьбы.

Успех Сафонова — еще и моральная победа, его лично и всего российского спорта. После окончания матча Сафонова качала вся команда, кроме украинца Ильи Забарного. Такое явное указание на то, кто мешает спорт с политикой.

Мирра Андреева (теннис)

Фото: [ WTA ]

В начале сезона, в феврале–марте, 17-летняя на тот момент россиянка Мирра Андреева взорвала теннисный мир. Один за другим она выиграла тысячники в Дубае и Индиан-Уэллсе, побеждая сильнейших теннисисток тура — Арину Соболенко, Игу Швентек, Елену Рыбакину.

Мирра — общепризнанно главный талант в женском теннисе. Она уже побывала на пятой строчке рейтинга, сезон завершила на девятой позиции, лучшей среди россиянок. Некоторое падение результатов во второй половине года можно счесть тактическим отступлением, в 2026 году ждем, что Андреева будет штурмовать вершины рейтинга и забирать титулы на мейджорах.

Петр Ян (смешанные единоборства)

Фото: [ UFC ]

32-летний россиянин Петр Ян вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе, побив 6 декабря грузина Мераба Двалишвили, который до начала поединка считался явным фаворитом. А по его окончании вынужден был отправиться в больницу из-за многочисленных повреждений.

Несколькими неделями раньше чемпионом UFC в полусреднем весе стал Ислам Махачев, победив австралийца Джека Делла Маддалену. Россиянин до этого четырежды защищал титул чемпиона в легком весе, но решил перейти в более тяжелую категорию.

Яна Егорян (фехтование)

Фото: [ Федерация фехтования России ]

Еще одно выдающееся возвращение. Саблистка Яна Егорян стала двукратной олимпийской чемпионкой еще в 2016 году, а ее последние международные успехи датировались 2019-м (золото в командных соревнованиях на чемпионатах мира и Европы).

На чемпионат мира в Тбилиси российских фехтовальщиков допустили в полном объеме, несмотря на возмущенный вой украинской стороны. Турнир проходил в родном городе Егорян, и 32-летняя спортсменка выиграла женскую саблю с огромным преимуществом: каждый из своих шести поединков она завершала с разницей в четыре и более уколов. В финале Егорян победила Зузанну Цесляр из Польши со счетом 15:11. Проживающая в подмосковных Химках спортсменка стала трехкратной чемпионкой мира, но впервые — в личном турнире.

Климент Колесников (плавание)

Фото: [ Федерация водных видов спорта России ]

Российские спортсмены были широко представлены на чемпионате мира по водным видам спорта, который прошел в июле–августе в Сингапуре. В общем зачете россияне уступили только спортсменам из Китая, США и Австралии. В медальную копилку пловцы принесли три золота. Две из этих побед командные — в мужской комбинированной эстафете и смешанной комбинированной эстафете, а единственное индивидуальное золото завоевал Климент Колесников на 50 м на спине. Кстати, в этой дисциплине серебро также досталось россиянину — Павлу Самусенко.

Александр Мальцев (синхронное плавание)

Фото: [ Федерация водных видов спорта России ]

Было время, когда в синхронном плавании не было конкурентов у российских девушек. Но за время отстранения многое изменилось: и соперницы добавили в мастерстве, и в самой сборной произошла смена поколений, и в судействе многое изменилось. На чемпионате мира в Сингапуре российские спортсменки завоевали две бронзы в дуэтах и два серебра в группе.

Медальный план «поправил» синхронист Александр Мальцев, выигравший золото в технической и произвольной программах, а также золото и серебро в смешанных дуэтах — с Майей Гурбанбердиевой и Олесей Платоновой соответственно. Мальцев стал семикратным чемпионом мира — рекорд, и это при том, что он вынужденно пропустил три чемпионата мира.

Заур Угуев (вольная борьба)

Фото: [ UWW ]

Олимпийский чемпион Заур Угуев продолжает штамповать победы — что на внутренних соревнованиях, что на международных. В 2025 году 30-летний дагестанский борец последовательно выиграл Ярыгинский турнир, чемпионат России, чемпионат Европы и чемпионат мира.

Особенно значимой стала победа на чемпионате мира в Загребе. Турнир получился неудачным для сборной России — всего одно золото в трех видах борьбы, и добыл его Угуев. В финале россиянин растерзал иранца Ахмада Джавана со счетом 11:2 и стал трехкратным чемпионом мира.

Инал Тасоев (дзюдо)

Фото: [ Федерация дзюдо России ]

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште получился удачным для российских спортсменов — три золотые медали. Больше завоевали только родоначальники этого вида борьбы японцы — по три у мужчин и женщин, у россиян же все золотые медали пришлись на мужскую часть соревнований. Чемпионами мира стали Тимур Арбузов, Матвей Каниковский и — во второй раз — Инал Тасоев.

27-летний тяжеловес в последние годы доминирует в своей весовой категории. В 2025-м он также выиграл чемпионат Европы и два турнира Большого шлема.