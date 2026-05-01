Старый Mercedes 2008 года, ранее принадлежащий Киркорову, продают за 1 млрд рублей

В России появилось объявление о продаже автомобиля, который ранее принадлежал народному артисту РФ Филиппу Киркорову. Предложение появилось на сайте auto.ru. Речь идет о микроавтобусе Mercedes-Benz Viano Extra Long L3 I (W639) 2008 года выпуска.

Пробег машины — более 170 тыс. км. Автомобиль сменил более четырех владельцев. Цена, указанная в объявлении, — 1 млрд рублей. Продавец просит относиться к лоту серьезно и с уважением, подчеркивая, что автомобиль уникален именно благодаря своей истории. Автор объявления утверждает, что такие машины — большая редкость на просторах интернета.

Стоит отметить, что обычно Mercedes-Benz Viano 2008 года на вторичном рынке стоит от 1 до 3 млн рублей в зависимости от состояния. Миллиард — это цена, сопоставимая с редчайшими суперкарами или частными самолетами. Эксперты сомневаются, что найдется покупатель, готовый выложить такую сумму за микроавтобус с историей, пусть даже и звездной. Однако продавец, видимо, делает ставку на фанатов певца или коллекционеров, для которых имя Киркорова важнее технических характеристик.

