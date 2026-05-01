Почему пиратская RPG Windrose могла убить ваш диск за несколько часов игры

Пиратская компьютерная ролевая игра Windrose от студии Kraken Express оказалась в центре скандала из-за аномально высокой нагрузки на дисковую подсистему, сообщает computerra.ru. Энтузиасты обнаружили, что игра непрерывно пишет данные со скоростью до 30 мегабайт в секунду. За час набегает 180 гигабайт, а за четырехчасовую игровую сессию — 432 гигабайта записи. Пользователи жаловались, что диск загружен на 100%, а скорость записи превышает 30 гигабайт в час.

Разработчики отреагировали быстро: они выпустили патч версии 0.10.0.4, который снизил нагрузку на 60-75%. Однако проблема вскрыла неприятную деталь: игра использует систему сохранения на базе RocksDB. Windrose запускает не менее трех баз данных одновременно. Они постоянно выполняют операции сжатия и записи, особенно когда игрок двигается по базе или управляет кораблем. Наибольшая нагрузка приходится именно на эти моменты.

Сравнение с другими играми показывает масштабы бедствия: за четыре часа Windrose записывала на диск 1,4 гигабайта. Valheim — всего пять мегабайт. Разница в 260 раз. Для современных TLC-накопителей такой износ не слишком критичен, но для более дешевых QLC-дисков, а также для старых твердотельных накопителей это настоящая катастрофа. Они рассчитаны на ограниченное число циклов перезаписи, и несколько часов в Windrose могли сократить срок службы таких дисков на месяцы, а то и годы.

