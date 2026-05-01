Конец «резиновым» квартирам: с 1 мая владельцам жилья упростили возможность выписывать фиктивных жильцов

С 1 мая в России вступили в силу изменения, которые ужесточают правила снятия граждан с регистрационного учета, пишет «Московский комсомолец». Теперь владельцам жилья станет проще выписывать тех, кто числится в квартире только на бумаге, но фактически там не живет.

Кроме того, сами зарегистрированные граждане рискуют потерять прописку при длительном отсутствии без уважительных причин. Эксперты называют это начало новой эпохи — эпохи, когда штамп в паспорте перестает быть гарантией чего бы то ни было.

Особенно изменения коснутся трудовых мигрантов: формальная регистрация больше не обеспечивает сохранение учета.

Кроме того, собственникам жилья упростили порядок доказывания фиктивности проживания. Теперь в качестве доказательств можно использовать показания свидетелей, акты управляющих компаний, платежные документы о неучастии в оплате коммунальных услуг, а также другие материалы. Например, если соседи подтвердят, что не видели человека в квартире годами, или если в квитанциях нет его доли платежей — это станет основанием для суда.

Упрощен и сам порядок снятия с учета. После того как суд вынесет решение о признании регистрации фиктивной, собственник сможет выписать такого жильца через многофункциональный центр (МФЦ) или напрямую через органы МВД. Раньше процедура была более бюрократической и затянутой.

Цель изменений — борьба с так называемыми «резиновыми» квартирами, где на десятках квадратных метров прописаны сотни людей, которые там никогда не появлялись.

Однако под удар попадают не только мигранты. В зоне повышенного внимания окажутся бывшие супруги, которые уже не живут вместе, но формально остаются прописанными, а также взрослые дети, живущие отдельно от родителей. Если они не участвуют в содержании жилья, не появляются там, а собственник или наниматель решит доказать фиктивность — суд может встать на сторону владельца.

Юристы дают простые рекомендации: гражданам следует своевременно оформлять прописку по тому адресу, где они действительно живут. Если вы планируете длительное отсутствие (например, уезжаете в другой город на работу или учебу), то стоит поддерживать связь с жильем — хотя бы участвовать в оплате коммунальных платежей, иметь ключи и периодически там появляться.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ ужесточил допуск доноров после контакта с ВИЧ-инфицированными.