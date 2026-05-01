Небесное водительство и пастырское служение: почему верующие почитают Максимовскую икону Божией Матери

Православные верующие отмечают 1 мая праздник в честь Максимовской иконы Божией Матери, сообщает издание «Аргументы и Факты». Этот образ напоминает о святом послушании, пастырском служении и небесном водительстве. На иконе Богородица вручает святителю омофор — деталь облачения, которая символизирует архиерейскую власть и ответственность за паству.

История образа восходит к 1299 году. Тогда святитель Максим, митрополит Киевский, перенес первосвятительскую кафедру из Киева во Владимир. Ему было видение: Богородица явилась сама, вручила омофор и повелела «пасти словесных овец».

В память об этом событии написали икону, которая получила название Максимовской. На ней изображены Богородица как Небесная Покровительница Церкви, Христос как источник власти и благодати, а также сам святитель как служитель.

Икона подчеркивает живую церковную историчность события — это не просто канонический образ, а фиксация реального чуда. Омофор, подаренный Богородицей, долго хранился в Успенском соборе Владимира, но был сокрыт во время нашествия татар и впоследствии утерян.

Перед Максимовской иконой молятся о небесном покрове, помощи в служении, даровании мудрости начальствующим и пастырям. Также просят о правильном устроении жизни, смирении, защите от самоволия и гордыни.

В день праздника верующие стараются начать утро с молитвы перед образом, испрашивая благословения на все труды. День воспринимается как время внутреннего порядка и ответственного выполнения своих обязанностей.

Существуют и определенные запреты. В этот день нельзя спорить о власти, унижать подчиненных, отказываться от своего долга, пренебрегать благословением священника или родителей. Не стоит разбирать чужие ошибки при посторонних и оставлять без внимания тех, кто от вас зависит.

Народные приметы дня таковы: ясное утро предвещает спокойный май и добрые труды; влажная трава и быстро исчезающая роса указывают на теплые дни; высокие облака и мягкий ветер — к ровной погоде и доброму росту зелени; светлое небо у горизонта без багряной тяжести обещает мирные дни; раннее пение птиц — к достатку и добрым вестям.

Верующие стремятся провести этот день в молитве, делах милосердия и внутреннем сосредоточении, чтобы заслужить покров Богородицы.

