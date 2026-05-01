Шашлыки с риском: майские праздники по числу интоксикаций догоняют новогодние каникулы

Майские праздники традиционно сопровождаются резким ростом обращений за наркологической помощью, сообщил «Ленте.ру» врач-нарколог Руслан Исаев. По оценкам специалистов, нагрузка на службы в этот период сопоставима с новогодними каникулами.

Основные причины, отметил специалист, заключаются в длительных выходных, изменении привычного ритма жизни и укоренившейся культурной нормы, согласно которой алкоголь воспринимается как обязательный элемент отдыха. Когда люди отдыхают несколько дней подряд, регулярное употребление спиртного легко переходит в затяжные эпизоды.

«В этих случаях возрастает риск тяжелых осложнений, алкогольные психозы, включая алкогольный делирий, который развивается на 2-3 сутки после прекращения употребления», — отметил Исаев.

Весенняя погода вносит свой вклад в ухудшение ситуации, добавил врач. По его словам, тепло, обезвоживание и повышенная физическая активность (работы на даче, долгие прогулки) ускоряют всасывание алкоголя и усиливают его действие. Контроль за количеством выпитого снижается, что резко увеличивает риск тяжелых интоксикаций.

Особенно опасны запои на 2-3 дня и более, когда между пьянкой остаются лишь минимальные трезвые промежутки. После таких эпизодов легко развивается абстинентный синдром (похмелье тяжелой степени) и возрастает вероятность осложнений, вплоть до алкогольных психозов — так называемой белой горячки.

Специалист подчеркнула, что отравления суррогатами в наши дни встречаются реже, чем в девяностые годы, но в праздники их число может возрастать. Опасность представляют несертифицированный алкоголь, покупки спиртного «с рук» и тем более технические жидкости, которые некоторые употребляют от отчаяния или по незнанию.

Врач напоминает: даже однократное употребление метанола или технического этилового спирта способно привести к слепоте, тяжелому поражению печени и почек, а также к летальному исходу.

