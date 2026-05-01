Сколько миллиардов долларов заработала Apple на iPhone 17: почему это рекорд?

Корпорация Apple объявила о рекордных финансовых результатах за первый квартал 2026 года, пишет интернет-портал ixbt.com со ссылкой на заявление генерального директора Тима Кука. Прибыль компании составила почти $30 млрд, а общая выручка достигла $111,2 млрд. Это лучший первый квартал за всю историю существования бренда.

Основным драйвером роста стали продажи смартфонов — выручка от Айфона выросла на двузначные показатели во всех странах присутствия. Эксперты связывают такой успех с высоким спросом на новую модель iPhone 17, которая получила улучшенные камеры, более мощный процессор и увеличенное время автономной работы.

Помимо смартфонов, компания сообщила о рекордных показателях своего подразделения услуг. В него входят магазин приложений App Store, стриминговые сервисы Apple Music и Apple TV+, облачное хранилище iCloud и другие цифровые продукты. Этот сегмент бизнеса впервые достиг исторического максимума по выручке, что говорит об успешной диверсификации доходов Apple.

На фоне финансовых успехов произошло и важное кадровое изменение: Тим Кук покинет пост генерального директора в конце 2026 года. С сентября того же года его место займет Джон Тернус — топ-менеджер, долгое время отвечавший за операционную деятельность и цепочки поставок. Сам Кук останется в компании в качестве исполнительного председателя совета директоров.

