Ложная тревога Cloudflare: домен мессенджера МАКС ошибочно пометили как шпионский

Американская компания Cloudflare сняла метку, связанную с подозрением на шпионское программное обеспечение (ПО), с домена российского мессенджера МАКС, сообщает интернет-издание NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу соцсети. Инцидент произошел из-за некорректной интерпретации заголовков веб-аналитики.

Отмечается, что система безопасности ошибочно приняла обычные технические данные за вредоносную активность. На самом деле реального шпионского кода на сайте обнаружено не было. Представители МАКС подтвердили, что платформа работает штатно и угрозы для пользователей нет.

Разработчики мессенджера подчеркивают, что безопасность является приоритетом. МАКС регулярно проходит аудиты защиты данных, а также сотрудничает с независимыми исследователями в рамках программы Bug Bounty. Это позволяет выявлять и устранять потенциальные уязвимости до того, как ими смогут воспользоваться злоумышленники. Центр безопасности платформы эффективно отражает угрозы, а данные пользователей надежно защищены.

Накануне вице-президент VK Фарит Хуснояров рассказал о ближайших планах развития мессенджера. По его словам, в МАКС планируют внедрить комментарии, опросы и истории — популярные форматы, которые сделают общение еще удобнее. Функция создания приватных каналов уже доступна пользователям.

