В Подольске объединили День местного самоуправления и Первомай в одно торжество

В Подольске прошла торжественная церемония, приуроченная сразу к двум праздникам — Дню местного самоуправления и Празднику Весны и Труда, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов. Он отметил, что эти даты объединяют людей, для которых главными ценностями остаются служение гражданам и глубокое уважение к любому труду.

Артамонов подчеркнул, что сотрудники органов власти и муниципальных учреждений ежедневно работают с жителями — принимают обращения, помогают решать важные вопросы и делают все, чтобы голос каждого был услышан. А Первомай традиционно символизирует созидание, уважение к человеку труда и единство всех, кто своим делом укрепляет страну, развивает ее экономику и создает будущее.

«Спасибо тем, кто трудится на производстве, в школах и больницах, в сфере ЖКХ, культуры и социальной защиты. Отдельные слова признательности — трудовым коллективам, руководителям предприятий и трудовым династиям. Вы своим примером воспитываете у молодежи уважение к профессии и прославляете наш Подольск, Подмосковье и всю Россию», — отметил глава округа.

В честь этих дат в Подольске отметили лучших. На церемонии вместе с депутатом Московской областной думы Олегом Жолобовым также вручили областные и муниципальные награды. Особую гордость вызывает то, что ряд специалистов удостоены благодарственных писем губернатора Московской области Андрея Воробьева.

