«Как ни крути, но мы не пара»: Настя Каменских и Потап объявили о расставании

Украинская певица Настя Каменских и ее муж, рэпер и продюсер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко), шокировали поклонников новостью о разрыве: пара, которая считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе, объявила о расставании в совместном заявлении, опубликованном в социальных сетях, пишет The Voice.

Трогательное послание было сделано, когда супруги находились в Майами.

«Как ни крути, но мы не пара», — процитировали артисты строчку из собственной песни.

Напомним, что Настя и Потап узаконили свои отношения 23 в мае 2019 года, и их брак продлился почти семь лет. Многие пользователи Сети тут же вспомнили, что эта песня была записана задолго до свадьбы, и назвали ее пророческой. Некоторые также предположили, что на самом деле пара рассталась гораздо раньше, а объявили об этом только сейчас.

Сами артисты попросили не строить догадок и пообещали сохранить уважение друг к другу. Они поблагодарили поклонников за поддержку и попросили понимания в этот непростой период.

