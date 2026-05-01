Тихая охота по Уголовному кодексу: за какие грибы в 2026 году можно попасть за решетку

Сбор грибов в России перестал быть безобидным хобби. С введением жестких поправок в законодательство за сорванный редкий экземпляр теперь грозит не только внушительный штраф, но и реальный тюремный срок до девяти лет. Юристы предупреждают: под запрет попали не только наркосодержащие виды, но и признанные особо ценными «краснокнижники», включая знаменитый мацутакэ. Разбираемся, какие грибы лучше оставить в лесу, чтобы не сменить корзинку на тюремную робу, пишет Life.ru .

Мацутакэ и «особо ценные»: когда гриб приравнивается к преступлению

Самое суровое наказание в российском законодательстве предусмотрено за сбор грибов, включенных в перечень особо ценных диких растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Лидером этого «расстрельного» списка является мацутакэ. Незаконный сбор, покупка или продажа этого гриба в 2026 году может обернуться штрафом до одного миллиона рублей или лишением свободы на срок до четырех лет. Если же преступление совершено организованной группой или с использованием служебного положения, срок заключения может вырасти до девяти лет.

Региональный запрет: летний трюфель и гриб-баран под охраной

Помимо федерального списка, существуют региональные Красные книги, за нарушение которых также предусмотрена ответственность. Юрист Илья Русяев напоминает, что даже за обычное хранение или перевозку редких видов гражданам грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Для компаний санкции гораздо жестче — до миллиона рублей с конфискацией «добычи». В зону риска попадают такие виды, как:

Летний трюфель и грибная капуста;

Гриб-баран и трутовик лакированный;

Ежовик плетистый и опенок чеканный.

Заповедные зоны: цена прогулки с корзинкой

Отдельное внимание стоит уделить месту сбора. Даже если вы собираете разрешенные виды грибов, закон может быть нарушен из-за локации. Сбор любых даров природы на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ), таких как государственные заповедники или национальные парки, категорически запрещен. По данным Роскачества, за нарушение режима ООПТ предусмотрен административный штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Инспекторы в 2026 году проводят регулярные рейды, используя средства фотовидеофиксации для выявления нарушителей.

Наркосодержащие виды: уголовная ответственность без поправок

Традиционно под строжайшим запретом остаются грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин. Их сбор, культивирование или хранение квалифицируются по «наркотическим» статьям Уголовного кодекса РФ. В зависимости от объема изъятого, наказание может варьироваться от крупных штрафов до длительных сроков лишения свободы. Юристы подчеркивают, что незнание вида гриба не освобождает от ответственности: если в корзине окажется запрещенное вещество, доказать отсутствие злого умысла будет крайне сложно.