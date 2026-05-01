Пять лет без дома — и участок заберут: в Росреестре назвали новые правила признания земли неиспользуемой

С 1 марта 2025 года в России действует Федеральный закон № 307-ФЗ, который устанавливает четкие признаки, по которым земельный участок могут признать неиспользуемым, пишет glavny.tv со ссылкой на начальника Пестречинского отдела Росреестра Эллину Тиханову.

Так, если собственник не приведет свой надел в порядок в установленные сроки, он рискует потерять землю. Правила различаются для участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и для садовых, огородных земель.

Для участков, предназначенных под ИЖС, главный критерий — наличие готового и зарегистрированного дома. Если через пять лет после оформления права на участок на нем нет зарегистрированного здания или сооружения, землю могут признать неиспользуемой.

Однако, как отмечает специалист, этот срок может быть увеличен до семи лет, если такой срок указан в разрешении на строительство или в документах о комплексном развитии территории. Кроме того, построенный дом должен поддерживаться в порядке. Если крыша, стены или окна начинают разрушаться, собственник обязан начать восстановление в течение одного года после того, как инспектор зафиксирует это состояние.

Для садовых и огородных земель правила иные. Главное требование — участок не должен зарастать сорняками. Нарушением считается, если через год после проверки на половине площади надела останутся сорные растения выше одного метра, а также неубранные деревья и кустарники. Это касается и тех случаев, когда земля изначально была непригодна для использования.

Отмечается, что закон устанавливает трехлетний срок на освоение подобного участка. За это время собственник должен провести необходимые мероприятия, чтобы привести землю в порядок.

