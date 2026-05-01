«Кухня» Франции не кормит: Дмитрий Назаров хочет вернуться в Россию из-за недостатка финансов

Российский актер Дмитрий Назаров, известный широкой публике по роли шефа Виктора Петровича из сериала «Кухня», планирует вернуться в Россию после трех лет жизни во Франции, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash. Как сообщили знакомые семьи, причина — финансовые трудности. Деньги у артиста заканчиваются, а заработать во Франции у него и жены.

Концертная программа 68-летнего артиста и его 59-летней супруги Ольги Васильевой собирает в лучшем случае половину залов, и этого не хватает даже на покрытие текущих расходов.

В начале года, по информации источника, Назаров был вынужден продать одну из квартир в Каннах. Речь идет о жилье площадью 60 кв метров. С учетом комиссии риэлтора сделка принесла €495 тысяч. В собственности у актера остаются еще апартаменты площадью 150 кв метров на улице Антиб.

Из рассказов знакомых известно, что Назаров старается находить себе развлечения на чужбине. Он пишет стихи, в которых прослеживается антироссийская тематика. Вместе с женой актер посещает украинский ресторан. Также он ездит на матчи местного футбольного клуба. Сами цвета клуба, как признаётся Назаров, напоминают ему о московском «Спартаке» — его главной фанатской любви.

Напомним, Назаров и Васильева покинули Россию в январе 2023 года. Этому предшествовало увольнение из МХАТа имени Горького. Тогда актеры распродали практически все свое имущество на родине.

Ранее стал известен гонорар одного выступления певицы Манижи, вернувшейся из Европы в Россию.