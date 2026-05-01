Минимальный доход 60 тысяч: в Госдуме предложили радикально пересмотреть МРОТ

Первомай в России ознаменовался громкой законодательной инициативой: лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил за двукратное увеличение минимального размера оплаты труда. По мнению депутата, текущий уровень МРОТ не отвечает реалиям защиты прав трудящихся. Параллельно с этим в Госдуму готовится законопроект о введении минимальной почасовой оплаты, которая должна стать новым гарантом для работающих граждан. Об этом сообщает РИА Новости .

Двукратный рост: почему 60 тысяч стали новой целью

Лидер думской фракции Сергей Миронов приурочил свое заявление к традиционной маевке 1 мая. Он подчеркнул, что нынешний показатель МРОТ, который едва превышает 27 тысяч рублей, не позволяет в полной мере обеспечить права работников. Политик настаивает на том, что базовый уровень дохода — как для работающих граждан, так и для пенсионеров — должен быть зафиксирован на отметке не ниже 60 тысяч рублей. Это предложение направлено на радикальное сокращение уровня бедности и стимулирование внутреннего спроса в экономике.

Почасовой норматив: новая формула оплаты труда

Помимо увеличения общей суммы МРОТ, депутаты планируют внедрить механизм минимальной почасовой оплаты. Суть инициативы заключается в том, чтобы законодательно закрепить стоимость одного рабочего часа, которая будет устанавливаться ежегодно одновременно с основным МРОТ. Согласно проекту, этот норматив не может быть ниже стоимости часа, рассчитанной исходя из месячного минимума и среднемесячного количества рабочих часов. Это позволит более гибко регулировать оплату труда при частичной занятости и защитить сотрудников от занижения выплат.

Государственные гарантии и расчетные механизмы

Законопроект предполагает, что на почасовой МРОТ будут распространены все существующие государственные гарантии, которые сейчас действуют для месячного норматива. Расчет стоимости часа будет производиться по прозрачной формуле, учитывающей баланс рабочего времени в году. Авторы инициативы уверены, что такая мера упростит контроль за работодателями и исключит серые схемы оплаты труда, когда формально сотрудник числится на минимальном окладе, но перерабатывает сверх нормы без соответствующей компенсации.

Перспективы законопроекта в 2026 году

Инициатива о повышении МРОТ до 60 тысяч рублей и введении почасовой оплаты труда в ближайшее время будет внесена на рассмотрение Государственной Думы. Несмотря на социальную значимость, эксперты прогнозируют серьезные дискуссии относительно источников финансирования такого резкого скачка выплат и его влияния на инфляцию. Тем не менее, 1 мая 2026 года этот вопрос стал центральным в повестке защиты прав работников, обозначив вектор на значительное улучшение условий жизни граждан.