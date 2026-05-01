В Южной Корее нашли мертвым популярного актера Пак Дон Бин

В Южной Корее скорбят о безвременной утрате: 29 апреля в городе Пхентхэк было обнаружено тело популярного актера Пак Дон Бина. Ему было 56 лет, сообщает The Voice. Знакомый нашел артиста в готовящемся к открытию ресторане. Правоохранители не обнаружили ни следов насильственной смерти, ни предсмертной записки. Прощание с покойным состоялось 1 мая в похоронном зале города Ансон. Актера похоронили в мемориальном парке Усон.

Пак Дон Бин начал свою карьеру в 1996 году с фильма «Кровать из дерева гинкго». За почти три десятилетия он успел сняться в десятках проектов, включая знаменитые блокбастеры «Шири» и «38-я параллель», а также популярные дорамы «Тетрадь мести», «Дикое время», «Король и я», «Скандал в Сонгюнгване». Однако настоящую любовь зрителей (и прозвище «Дядя Джус») ему принесла роль в сериале «Это была любовь», который выходил в 2012-2013 годах.

Личная жизнь артиста тоже была непростой. В 2020 году, в возрасте 51 года, он женился на актрисе Ли Сан, которая моложе его на 12 лет. В 2023 году у пары родилась дочь. К сожалению, девочка появилась на свет с тяжелым пороком сердца — синдромом гипоплазии левых отделов сердца. Ей сделали три операции, причем первую — всего через четыре дня после рождения. Сам Пак Дон Бин, по словам близких, стеснялся своего зрелого возраста и переживал, сможет ли он быть хорошим отцом и обеспечить семью.

Коллеги и поклонники выражают соболезнования родным. Эта внезапная смерть стала шоком для всех, кто знал актера. Его уход оставил глубокую рану в сердцах тех, кто любил его творчество и следил за его борьбой за жизнь дочери.

