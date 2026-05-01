В подмосковных Химках на территории фармацевтической компании «ХимРар» провели выездную администрацию, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Профильные специалисты ответили на вопросы сотрудников, зафиксировали каждое обращение и взяли их исполнение под контроль. В мероприятии также приняла участие глава городского округа Инна Федотова.

Совместно со своими заместителями, депутатами, представителями профильных служб и фонда «Защитники Отечества» глава города провела прием работников. Обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), транспортной доступности и городского развития. Один из сотрудников предложил переименовать остановку общественного транспорта «НИИРП» в «ХимРар». Федотова поручила профильным специалистам проработать этот вопрос.

Компания «ХимРар» — один из крупнейших разработчиков инновационных лекарств. В этом году предприятие вошло в пятерку лучших фармацевтических компаний России и получило звание «Компания года» среди нишевых фармпроизводителей. Это одно из немногих российских предприятий, которое реализует полный цикл производства — от идеи и молекулы до готового препарата.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов отметил, что награда стала заслуженным признанием труда всего коллектива. По его словам, «ХимРар» не только производит лекарства, но и занимается просвещением — поддерживает образовательные программы, участвует в проектах по развитию здравоохранения и технологий.

В Химках регулярно организуют выездные администрации на территории городских предприятий, компаний и стратегических объектов. Такой формат позволяет сотрудникам сэкономить время и решить важные вопросы, не покидая место работы.

