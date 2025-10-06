13 голов в двух безумных московских дерби, первая победа «Сочи»: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 11-й тур. По его итогам лидерство в чемпионате сохранил ЦСКА.

«Спартак» пропустил три мяча к середине тайма

Матч ЦСКА — «Спартак» начался обескураживающе для красно-белых: к 18-й минуте они пропустили три мяча, чего с ними еще не случалось в истории чемпионатов России.

Кирилл Глебов и Данил Круговой с близкого расстояния замкнули фланговые прострелы, а между этими голами был небесспорный пенальти, который без шансов для Александра Максименко реализовал Иван Обляков.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

«Спартак» быстро отыграл один гол — Жедсон внес мяч в ворота с близкого расстояния после розыгрыша углового. Во втором тайме красно-белые прочно захватили инициативу, и Ливай Гарсия сократил счет до минимума. В этом эпизоде травму получил голкипер армейцев Игорь Акинфеев и покинул поле. Заменивший его 21-летний Владислав Тороп в ряде эпизодов сыграл неуверенно, но армейцы сохранили победный счет — 3:2, а вместе с ним и лидерство в чемпионате.

Перестрелка на «ВТБ Арене»

Лихой матч выдали «Динамо» и «Локомотив», сыграв почти без защиты: в матче было забито восемь мячей и случилась масса голевых моментов.

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Данил Пруцев открыл счет на первой минуте, но «Динамо» вышло вперед после мячей Ивана Сергеева и Бителло. Еще несколько раз «Локомотив» спас Антон Митрюшкин, а на 43-й минуте Алексей Батраков с пенальти сравнял счет — девятый гол полузащитника в РПЛ.

Во втором тайме Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев оформили преимущество «Локо». Максим Осипенко с пенальти сократил, но в компенсированное время Александр Руденко установил окончательный счет — 5:3.

Первое поражение Черчесова

«Ахмат» впервые проиграл в чемпионате после того, как команду возглавил Станислав Черчесов. Грозненцы в гостях уступили действующему чемпиону страны «Краснодару» — 0:2.

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

Джон Кордоба и Диего Коста забили в первом тайме, а Станислав Агкацев вытащил пенальти от Георгия Мелкадзе. Однако самым обсуждаемым эпизодом матча стал конфликт нападающего «Ахмата» Усмана Ндонга и капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Ндонг получил красную карточку, двинув плечом по лицу соперника.

Форвард утверждает, что Сперцян его спровоцировал грязным оскорблением на расовой почве. Краснодарец эти обвинения категорически отвергает. Предстоит непростое разбирательство в КДК. Если обвинения в адрес Сперцяна подтвердятся, лидеру «Краснодара» грозит длительная дисквалификация.

«Акрон» упустил победу в матче с «Зенитом»

Фото: [ ФК «Акрон» ]

«Зенит» в пятый раз в чемпионате сыграл вничью, причем петербуржцы были на грани поражения.

В Самаре гости быстро открыли счет благодаря голу Педро на 11-й минуте. «Акрон» отыгрался еще в первом тайме — в протоколе записали автогол на Дугласа Сантоса.

Хозяева могли забирать победу в компенсированное время, но Артем Дзюба на пятой добавленной минуте с 11-метровой отметки выстрелил в перекладину.

Первая победа «Сочи»

Фото: [ ФК «Сочи» ]

В матче с «Пари НН» южане наконец-то одержали первую победу в чемпионате. Сочинцы вышли вперед на 35-й минуте — отличился Владимир Ильин. Сразу после перерыва в очередной раз мастерством при исполнении штрафного удара отметился Хуан Боселли, но вскоре Игнасио Сааведра вновь вывел «Сочи» вперед: пенальти он не смог реализовать, но был точен на добивании.

Победы с одинаковым счетом (2:0) одержали «Рубин» и «Балтика». Калининградцы обыграли махачкалинское «Динамо» благодаря голам легионеров — Брайана Хиля и Чинонсо Оффора. «Рубин» был сильнее «Крыльев Советов» — отличились Андерсон Арройо и Велдин Ходжа.

«Оренбург» дома уступил «Ростову» (0:1). На 84-й минуте отличился Тимур Сулейманов, появившийся на поле двумя минутами ранее. «Оренбург» проиграл в четвертый раз подряд и отправил в отставку главного тренера Владимира Слишковича.

Турнирное положение

ЦСКА сохранил первое место — 24 очка, по 23 балла у «Локомотива» и «Краснодара», по 20 — у «Зенита» и «Балтики», по 18 — у «Спартака» и «Рубина», по 15 — у «Динамо» и «Ахмата».

Поднимается вверх неудачно начавший чемпионат «Ростов» — 13 очков. Далее следуют «Крылья Советов» (12), махачкалинское «Динамо» (10), «Акрон» (8), «Оренбург» (7), «Пари НН» (6) и «Сочи» (5).