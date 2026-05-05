Новое министерство семьи: священник призвал создать отдельный орган по семье

Священник Павел Островский в эфире радио Sputnik предложил радикально перетряхнуть систему поддержки демографии: создать отдельное министерство семьи или, как вариант, министерство по демографии. По его словам, нынешняя ситуация, когда разрозненные вопросы «семейной политики» размазаны по разным ведомствам и чиновникам, которые десять лет сидят на одном месте, работает в минус. Результат налицо — стало только хуже, показатели рождаемости не радуют, а люди не чувствуют реальной помощи.

Главная претензия отца Павла не столько к структурам, сколько к людям, которые этими вопросами занимаются. Он уверен: управлять таким министерством должны не абстрактные менеджеры от госслужбы, а те, кто сам знает, что такое многодетность, кто рожает и воспитывает детей не по учебникам, а на собственном опыте. Иначе бумажные отчеты и индексы будут расти, а настоящие семьи — нет. Создание отдельного органа, по замыслу священника, позволило бы сконцентрировать все меры поддержки в одном кулаке и принимать живые, работающие решения, а не имитировать бурную деятельность.

Вместо того чтобы перекладывать семейные проблемы с отдела на отдел, Островский предлагает запустить новую вертикаль власти. Идея, безусловно, громкая и политически затратная — любое новое министерство это бюджет, штат и долгая раскачка. Но сама интуиция понятна: пока демографией руководит бюрократия, которая сама не готова рожать по трое, кризис не преодолеть. Вопрос только в том, решится ли власть на такой эксперимент или продолжит латать дыры старыми методами.

