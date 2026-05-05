Минтай захватил 40% вылова: в Рыбном союзе раскрыли, почему экспорт рыбы неизбежен

Россияне, как ни старайся, физически не могут съесть всего того минтая и сельди, которые ежегодно добывают рыбаки. Председатель Рыбного союза Александр Панин в интервью NEWS.ru объяснил эту неприятную, но объективную реальность: структура нашего вылова за последние десятилетия сложилась так, что отрасль просто вынуждена смотреть на Запад (и на Восток тоже) в поисках покупателей. Мы добываем чудовищные объемы узкой группы видов, тогда как желудки и прилавки внутри страны требуют разнообразия.

По его словам, около 80 процентов всего российского улова формируют всего восемь-десять видов рыбы и морепродуктов. При этом почти 40 процентов вылова (а это примерно два миллиона тонн в год) приходится на одного монстра — минтай. Но что мы реально съедаем внутри страны? Не больше 300 тыс. тонн готовой продукции, что в пересчете на сырец дает от силы 600 тыс. Остальное — колоссальные полтора миллиона тонн — нужно куда-то девать. Это не жадность, это математика. Та же история с сельдью (10 процентов вылова) и крабом: из почти 100 тыс. тонн добываемого краба практически все уходит за границу, потому что внутренний рынок по таким ценам и объемам просто не потянет.

Он пояснил, что тут возникает парадоксальная картина. С одной стороны, мы тоннами продаем за рубеж наш «рыбный ширпотреб» — минтай, сельдь, краба. С другой стороны, на прилавках российских магазинов лежит импортная рыба десятками видов: какие-то средиземноморские ставридки, скумбрия особой разделки, экзотические тропические породы. Импорт не конкурирует с нашим минтаем, он дополняет ассортимент, давая потребителю выбор. Панин констатирует: задача правительства по увеличению экспортной выручки вынуждает продавать излишки за рубеж, и отказаться от этого без катастрофического падения доходов отрасли не получится.

По словам эксперта, мы обречены есть то, что не можем вывезти, и покупать то, что не можем выловить. Пока структура промысла не изменится в сторону более разнообразных и востребованных внутри страны видов, экспорт останется не капризом, а принудительной вентиляцией для переполненных трюмов. Страна продолжит дарить миру своего минтая, а сама — закупаться за границей, потому что накормить 140 млн одной только сельдью (пусть и самой вкусной) никто не в силах.

