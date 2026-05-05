«Это священный праздник»: Татьяна Буланова рассказала о дедушке-фронтовике и слезах на концертах

В преддверии Дня Победы, когда звезды одна за другой достают пожелтевшие фронтовые треугольники и рассказывают истории своих семей, певица Татьяна Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей поделилась личным, почти интимным воспоминанием. Ее дедушка прошел всю войну и дошел до самого Берлина — фраза, за которой стоят годы ужаса, потерь и нечеловеческого напряжения. Для Булановой это не просто абстрактный подвиг, а родная кровь, именно поэтому каждый май для нее — не только работа, но и тяжелое испытание на прочность.

Певица откровенно признается: 9 Мая ей всегда приходится выступать на сцене, и петь песни о войне для нее физически трудно. Голос срывается, слова застревают в горле, а удержать слезы она просто не может. «Это священный праздник для нашей страны, он нас всех объединяет», — говорит Буланова, и в этой простоте нет пафоса, а есть горькое понимание цены, заплаченной за это единство. Каждый год, выходя к микрофону, она в первую очередь думает не о нотах и зрителях, а о своем деде, шагавшем по разбитым дорогам к вражеской столице.

Она не строит иллюзий, что в этом году что-то изменится: скорее всего, 9 Мая снова пройдет на сцене, под светом софитов и с комком в горле. Итог ее рассказа прост и честен до слез: для Булановой День Победы — не просто красный день календаря и не громкий концерт. Это личная встреча с памятью собственной семьи, которую невозможно отменить или перенести. И когда она поет, зритель слышит не просто аккуратно срежиссированный номер, а живой крик благодарности и боли, который, наверное, и есть главная суть этого праздника.

