Таинственная «Жужжалка» прервала молчание: радиостанция УВБ-76 передала загадочный шифр

Радиостанция УВБ-76, известная в широких кругах как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», в понедельник вечером вышла в эфир с новым закодированным посланием. Это уже вторая передача голосового сообщения за сегодняшний день. Информация об этом появилась в телеграм-канале «УВБ-76 логи».

Перед этим радиостанция не выходила в связь несколько дней — перерыв начался 30 апреля. Затишье прервалось днем 4 мая, когда диктор зачитал слово «плавбаза». Следующее включение произошло в 21:35 по московскому времени.

Согласно расшифровке, предоставленной наблюдателями, в эфире прозвучала следующая фраза: «НЖТИ 48117 МИНУСОВЫЙ 3406 1409».

В сообществе радиолюбителей и следящих за станцией нет единого мнения о природе этих сигналов. Один из пользователей в шутку предположил, что подобное сообщение может предвещать возвращение зимних холодов.

Ранее сообщалось о том, что слово «ФЛИКОБЫТ» стало третьим сообщением в эфире радио «Судного дня» 5 апреля.