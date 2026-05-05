Столичные коммунальщики запустят отключение отопления с 6 мая

В Москве на этой неделе стартует плановое отключение центрального отопления.

Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в мессенджере «Макс», перевод городской инфраструктуры на летний режим эксплуатации назначен на среду, 6 мая.

Мероприятия затронут более 74 тысяч объектов недвижимости. Из этого числа 34 тысячи позиций приходятся на многоквартирные жилые дома . Процесс будет организован поэтапно для поддержания стабильности гидравлических режимов теплосети. В первую очередь подачу теплоносителя прекратят на промышленных предприятиях и в административных корпусах. Следующий этап — отключение в квартирах граждан.

Завершат процедуру социально значимые учреждения: детские сады, школы, а также лечебные и образовательные корпуса.

Ранее сообщалось о том, что синоптик Евгений Тишковец пообещал Москве первые весенние грозы на этой неделе.