«Стекло, пластик и тишина во дворе». Беспилотник врезался в здание в районе Мосфильмовской улицы

По предварительной информации, беспилотное устройство нанесло удар по объекту на Мосфильмовской улице.

О жертвах не сообщается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем мессенджере «Макс». Экстренные службы уже приступили к работе, отметил он.

3 мая Собянин сообщил о ликвидации восьми летевших на Москву дронов. Первый перехват был зафиксирован в 00:24, заключительный — в 17:44. По данным Минобороны, в интервале с полудня до 16:00 воскресенья системами ПВО над российскими регионами было сбито 75 беспилотных аппаратов самолетного типа.

Ранее сообщалось о том, что над Тульской областью сбили еще 5 БПЛА.