«Лекарство из глубин океана». В мясе китов найден дипептид, замедляющий развитие болезни Паркинсона

Доцент Университета Иватэ Таку Одзаки в беседе с РИА Новости сообщил о потенциале вещества баленин для замедления развития паркинсонизма.

В ходе эксперимента на мышах специалисты выяснили, что природный дипептид, в большом количестве присутствующий в китовом мясе, помогает сохранить дофаминовые нейроны. Эти клетки мозга разрушаются при болезни Паркинсона, что приводит к двигательным нарушениям. Как рассказал Одзаки, введение баленина снизило выраженность моторных дисфункций у грызунов.

«В нашем эксперименте было показано, что баленин задерживает развитие симптомов болезни Паркинсона. Таким образом, он может подавлять ранние проявления заболевания, однако полностью остановить его прогрессирование не может», — подчеркнул ученый.

Эффективность вещества, по мнению исследователей, связана с поддержкой работы митохондрий, отвечающих за клеточный энергообмен. Отвечая на вопрос о пользе употребления мяса китов в пищу, Одзаки подтвердил стабильное обнаружение баленина в крови. При этом анализ достижения соединением мозга в нужной концентрации еще продолжается.

«Речь не идет о полном излечении болезни Паркинсона, однако в качестве метода профилактики и замедления прогрессирования баленин представляется весьма перспективным», — заключил специалист.

Ранее невролог Галина Чудинская назвала изучение языков простым способом сохранить здоровье мозга.