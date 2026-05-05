Рак молодеет: врач назвал главные причины тревожного тренда

Рак действительно «молодеет», и это уже не пугалка из желтой прессы, а официальный эпидемиологический тренд, подтвержденный многолетними наблюдениями. Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в беседе с Общественной Службой Новостей приводит шокирующую цифру: за последние 35 лет заболеваемость раком в возрасте до 50 лет выросла на 79 процентов. Но тут же делает важную оговорку — во-первых, молодеют далеко не все виды онкологии, а во-вторых, мы стали просто лучше и точнее ловить эту болезнь.

Лидерами по «омоложению» специалист называет рак молочной железы, матки, почек и, что особенно тревожно, колоректальный рак. В странах с высоким уровнем дохода он стремительно набирает обороты у людей, рожденных после 1960 года, и это сопровождается высокой смертностью. В чем же причина? Еделев перечисляет целый букет современных пороков: ожирение и метаболические нарушения, изменение микробиома кишечника из-за диеты, напичканной антибиотиками и ультраобработанной пищей, хронический стресс, гиподинамия и сбитые циркадные ритмы. Добавьте сюда новые экологические угрозы — микропластик, химикаты, накапливающиеся в организме с детства, и грязный воздух.

Однако есть и обнадеживающий нюанс. Врач подчеркивает: часть всплеска выявляемости — заслуга прогресса. Широкое внедрение МРТ, КТ и скринингов научилось находить медленно растущие опухоли, которые раньше просто не успевали обнаружить при жизни человека. И главный аргумент в пользу этой теории — кривая смертности для большинства видов раннего рака остается относительно стабильной. То есть мы не наблюдаем эпидемии невероятно агрессивных мутантов, мы просто стали чаще заглядывать внутрь организма и находить там то, что тлело годами.

По его словам, рак «молодеет», это не миф, а задокументированный факт для ряда онкозаболеваний. Но бояться этого нужно без паники, а с холодной головой. Снижает смертность как раз та самая ранняя диагностика и новые методы лечения. Поэтому его рекомендации предсказуемы, но от этого не менее важны: здоровый вес, минимум ультраобработанной пищи и алкоголя, физическая активность, колоноскопия с 45 лет — и никакой самодеятельности с регулярной диспансеризацией. Медицина будущего лечит не симптом, а предпосылку, и здесь главное не пропустить момент.

Ранее колбаса была признана одной из причин рака у молодых.