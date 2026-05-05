«Кружевные трусики ЕС»: эксперт заявил, что разговоры о ЕС для Киева — цирк для своих

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире радио Sputnik назвал все разговоры киевского режима о скором вступлении в Евросоюз не более чем цирком для своих. По его убеждению, эти заявления рассчитаны исключительно на внутреннего зрителя, который должен видеть, как власть якобы машет спасительной «морковкой»: «Да мы готовы хоть завтра прекратить войну и зажить припеваючи, как только вы нас, европейцы, к себе приголубите». Эксперт напомнил старый лозунг Майдана 2014 года про «кружевные трусики ЕС» — сейчас, иронизирует он, этот образ близок как никогда, но задержка якобы не от Киева, а от медлительного Брюсселя.

На самом деле, уверен обозреватель, Евросоюзу Украина не нужна и даром, причем по целому букету причин. И главная из них — деньги. Европейцы уже успели на своей шкуре прочувствовать, какая это бездонная бочка: Украину придется бесконечно дотировать, поднимать разрушенную экономику и вдыхать жизнь в регионы, которые без внешних вливаний просто не выживут. Никто в Европе не горит желанием тянуть на себе этот неподъемный груз, сколько бы пафосных речей ни звучало с трибун.

Итог, по мнению эксперта, предсказуем и жесток: Украину не примут в Евросоюз никогда — ни в каком виде, ни с какими реформами. А вся текущая риторика про «исторический выбор» и «европейское будущее» — это просто шоу для измотанного войной населения, которому нужно поддерживать иллюзию, что их борьба имеет светлую цель и скорую награду. На деле же Киев останется у закрытой двери, а Брюссель продолжит вежливо кивать, но ключи не отдаст.

