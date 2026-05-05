Вашингтон, вопреки ожиданиям многих союзников, объявил о выводе американского воинского контингента с территории Германии. По оценкам экспертов, в ближайшее время страну могут покинуть около пяти тысяч военнослужащих США — и это лишь первый звоночек. Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил , что за этим решением стоит не геополитическая драма, а сухая арифметика Дональда Трампа.

По его словам, на сегодня у США разбросано по миру 783 военные базы, и каждая из них требует колоссальных вливаний. Трамп, как человек, который умеет и любит считать чужие (а теперь и свои государственные) деньги, пришел к простому выводу: один солдат обходится Пентагону в 100 тыс. долларов в год. Умножаем на пять тысяч — получаем экономию в 500 млн долларов ежегодно только на выводе войск из Германии. Цифра, которую трудно игнорировать, особенно на фоне того, что президент одновременно поднимает оборонный бюджет до полутора триллионов долларов.

Главный фокус здесь даже не в самих сэкономленных деньгах, а в политической демонстрации. Конгресс, который должен одобрить рекордные траты на оборону, требует показать, за счет чего эти миллиарды будут сбалансированы. И Трамп предъявляет доказательство: мы перестаем содержать базы в старушке Европе. Вайнер предполагает, что эта практика не ограничится Германией. Следующими в очереди на «оптимизацию» стоят Италия и Испания — там тоже есть американские базы, и их содержание с точки зрения новой администрации выглядит все более неоправданным.

По его мнению, итог этой истории для Европы может оказаться сокрушительным. США не просто перебрасывают войска — они меняют саму философию присутствия: от стратегического сдерживания к жесткому бюджетному прагматизму. Союзники, десятилетиями привыкшие к тому, что американский дядя Сэм оплачивает их безопасность, внезапно оказываются перед фактом: трансатлантическое плечо устало и уходит на перекур. Оставшиеся сэкономленные миллиарды, по словам обозревателя, будут точно так же учтены и оптимизированы в рамках нового курса. Мир меняется, и меняется он в сторону жесткой бухгалтерии, где место чувству долга занимает вопрос: «А сколько это стоит?»

Ранее он объяснил, почему Зеленский обвинил Израиль в недружественной политике.