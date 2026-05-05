Безработица и хаос: в Госдуме рассказали, чем грозит замена мигрантов техникой

Депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире радио Sputnik жестко прошелся по текущей модели привлечения мигрантов, заявив, что страна подсела на иглу дешевой, но неэффективной рабочей силы. По его словам, когда мы ввозим миллион человек для работы на стройках и в ЖКХ, 20 таких мигрантов по производительности едва дотягивают до одного экскаватора. Про искусственный интеллект и автоматизированные линии речь вообще не идет — тут замена не просто невозможна, а даже не обсуждается.

Альтернатива, по мысли экономиста, одна: роботизация. Но и она таит в себе бомбу замедленного действия. Делягин предупреждает: если государство вдруг всерьез возьмется за развитие технологической базы (вместо ее нынешнего разрушения) и заменит толпы мигрантов станками с ЧПУ, мы неминуемо столкнемся с огромной безработицей. Только вот проблема этой безработицы будет совсем иного свойства. Вчерашние гастарбайтеры не растворятся в воздухе — по прогнозу Делягина, они пополнят ряды криминальных группировок, обострят этническую напряженность и создадут для общества «очень серьезные неприятности».

Парламентарий резюмировал, что текущая миграционная политика губительна для технологического развития, но любая попытка эту политику свернуть без тщательной социальной подготовки приведет к кровавому хаосу. Делягин фактически констатирует: Россия загнала себя в угол, где традиционный путь дешевых рук ведет в технологический тупик, а резкий рывок к автоматизации без создания десятков тысяч новых рабочих мест для коренных жителей спровоцирует экономический коллапс и волну преступности. Выбирать придется из двух зол, и пока власть, похоже, выбирает меньшее — или просто боится делать выбор всерьез.

