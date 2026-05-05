Матпомощь студентам: в Госдуме заявили, что студенты из неполных семей получат поддержку при низком доходе

Многие студенты даже не догадываются, что их вуз может не только учить, но и помогать деньгами. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru напоминает : в 2026 году материальная поддержка положена всем очникам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Просто нужно знать, куда идти и какие бумаги собрать.

По его словам, перечень оснований в каждом университете свой, но есть универсальные категории, которые встречаются практически везде. В первую очередь это дети-сироты и студенты, потерявшие родителей уже во время учебы, а также инвалиды всех трех групп. Автоматически помощь положена и тем, кто пострадал от радиации, ветеранам боевых действий, участникам СВО и их семьям. Отдельный пункт — студенты из многодетных или неполных семей. Но здесь есть условие: доход на каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума. Если мама-одиночка получает чуть больше копеек, но по документам недотягивает — увы, вуз не поможет.

Однако это не все. Чаплин перечисляет и другие, менее очевидные случаи: финансовая поддержка может прийти, если родители студента сами являются пенсионерами или инвалидами. А также если студент воспитывает ребенка в одиночку или умудрился заключить брак, учась на первом курсе. Кроме того, вузы выделяют деньги на экстренные нужды: смерть близкого родственника, пожар, кража или несчастный случай. Можно получить средства на дорогостоящее лечение и лекарства — главное, чтобы на руках были подтверждающие документы.

По мнению парламентария, помощь бывает разовой или ежемесячной, сумма зависит от конкретного вуза и тяжести ситуации. Куда идти? В деканат, студенческий профком или социальный отдел — там подскажут. Итог от Чаплина звучит как мантра для застенчивых: если оказались в сложной ситуации, не стесняйтесь спрашивать. Закон на вашей стороне, и деньги, выделенные на эти цели, никто не съест — они предназначены для таких, как вы. Промолчите — останетесь с проблемой один на один, заявите — получаете реальный шанс на поддержку.

