«Грозит человечеству большой эпидемией»: чем опасен хантавирус и какие у него симптомы

В Атлантике разворачивается настоящий триллер: на круизном лайнере MV Hondius, следующем от южноамериканских берегов к островам Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. Цифры пугают — из шести зараженных пассажиров трое уже мертвы, еще один борется за жизнь в реанимации, и это не считая нескольких подозрительных случаев, статус которых пока туманен. Судно фактически заперто у чужого берега, и пассажиры замерли в ожидании, потому что местные власти не горят желанием пускать потенциальный рассадник инфекции в свой порт.

Хантавирус — штука хитрая и многоликая. Врач Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» объясняет: это возбудитель геморрагической лихорадки, но в зависимости от географической прописки он бьет по разным органам. В России, например, хозяйничает версия с почечным синдромом (она же ГЛПС) — она уничтожает сосуды почек, вызывая страшную отечность и практически останавливая выделение мочи. А вот на американском континенте свирепствует другой штамм, с респираторным уклоном: он атакует легкие, превращая их в губку, пропитанную кровью. И как назло, на злополучном лайнере обнаружили именно «дыхательный» вариант, один из самых смертоносных, с летальностью под 40%.

Она раскрыла, как вообще можно подцепить такую заразу? Ответ прозаичен до жути: от грызунов. Полевые мыши и крысы — природные резервуары: они сами не болеют, но щедро выделяют вирус с калом и мочой. Человек вдыхает пыль, в которой болтаются высохшие частицы этих экскрементов, — и все, дело в шляпе. Именно поэтому в России весной всегда всплеск ГЛПС: дачники открывают сезон, наводят порядок в старых сараях и неосознанно вдыхают заразу. По данным Роспотребнадзора, только за неполный год в одной Удмуртии зафиксировали больше трехсот случаев. Кстати, утешает одно: от человека к человеку хантавирус пока не передается. Но Чернышова предупреждает: если когда-нибудь эта дверь откроется, нас ждет катастрофа. Ученые уже несколько лет назад называли его главным кандидатом на роль следующей пандемии, и не случайно — он близкий родственник лихорадки Эбола.

По словам медика, симптомы поначалу обманчиво безобидны: высоченная температура, ломота, кашель — все как при тяжелом гриппе. Но через пару дней проявляется страшная специфика: глаза наливаются кровью (мелкие сосудики лопаются), лицо, шея и грудь становятся багровыми — медики называют это «симптомом капюшона», — а на коже проступают точечные гематомы. Самый тревожный звонок для врачей — резкое падение объема мочи вплоть до полной остановки. Это значит, что болезнь добралась до почечных клубочков: они воспаляются, тромбируются и перестают фильтровать кровь. Человек может остаться на диализе до конца жизни — если, конечно, выживет после острой фазы. Вакцины от хантавируса не существует, лечение только симптоматическое, в реанимации, и врачи могут лишь поддерживать организм, пока тот сам пытается победить. Так что единственная реальная защита здесь — не вдыхать мышиную пыль. Звучит странно, но это именно то, что сейчас спасает жизни.

Ранее вирусолог Зверев заявил, что при уборке на даче маска и перчатки защищают от хантавируса.