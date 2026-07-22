Аделия Петросян ушла от Тутберидзе: все версии громкого разрыва

Трехкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян ушла из академии тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка сообщила о своем решении по телефону, в соцсетях поблагодарила Этери, а также тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова за годы, проведенные вместе.

Новость прозвучала громом среди ясного неба. Были разговоры, что Аделия может пропустить следующий сезон или выступить лишь на нескольких стартах, но чтобы так радикально…

«Для меня это было большим удивлением, потому что их тандем казался очень гармоничным, и я не видел предпосылок к такому решению. Это вызвало огромный резонанс и было очень неожиданно для всех», — сказал четырехкратный чемпион мира Максим Ковтун.

Сразу же посыпались версии произошедшего. Разберем их все, хотя к такому решению фигуристку подтолкнул, скорее всего, комплекс причин, а не какая-то одна.

Усталость друг от друга

Фото: [ ФФККР ]

Самое простое объяснение — желание Аделии сменить обстановку. Фигуристка работает в группе Тутберидзе с 2019 года, могла накопиться усталость друг от друга, инерция, которая не позволяет спортсменке сделать качественный шаг вперед.

Примечательно, что Петросян ушла в пустоту, без запасного аэродрома. Пока у сильнейшей фигуристки страны нет нового тренера. То есть она решила, что время расставания пришло в любом случае.

Планы, не связанные с фигуркой

В июне Аделии исполнилось 19 лет. Она уже взрослая девушка, и у нее есть планы и мечты о жизни, в которой есть место другим вещам, кроме спорта. Петросян поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет и хочет учебу сделать своим приоритетом. Мы знаем Петросян как очень серьезного и ответственного человека, который не будет заниматься каким-либо делом в полноги. Неизвестно, как к этому решению отнеслась Тутберидзе.

Фото: [ ФФККР ]

Обида за Олимпиаду

Самый авторитетный человек в российской фигурке почетный вице-президент ISU Александр Лакерник предположил, что Аделия могла обидеться на то, что ее не слишком хорошо подготовили к Олимпиаде, хотя и оговорился, что обижаться ей стоит только на саму себя.

Напомним, Петросян заняла на Олимпиаде шестое место. Конечно, сказалось то обстоятельство, что из-за нулевого рейтинга ей пришлось выступать в первой разминке в короткой программе, когда судьи немного придерживают оценки. В произвольной нужно было рисковать: не получилось — Аделия упала с тройного акселя. Конечно, шестое место — ни в коем случае не провал при сложившихся обстоятельствах, но явно и не предел мечтаний.

Этери была на Олимпиаде, поддерживала Аделию, но она не могла стоять у бортика, так как аккредитацию на Игры получила от грузинской федерации. Рядом с Петросян был Даниил Глейхенгауз. Повлияло ли это обстоятельство на выступление фигуристки — вопрос, на который вряд ли может ответить даже сама Аделия.

Отсутствие новых программ

Фото: [ ФФККР ]

Минувший сезон для фигуристки получился невероятно тяжелым из-за постоянного залечивания травмы и беспрецедентного психологического давления, связанного с Олимпиадой.

Петросян не проходила полноценную подготовку к сезону. Как рассказал журналист Владислав Жуков, фигуристка тренировалась один-два раза в неделю, а до этого залечивала травму бедра. При этом программы на новый сезон для нее еще не были подготовлены.

«Были разговоры, что, дескать, о них «думают», но с каждым днем зрела уверенность в том, что их не будет», — написал Жуков.

Обида из-за слов Тутберидзе

Месяц назад Этери Тутберидзе в сериале Okko «Метод Тутберидзе» высказалась о новом поколении фигуристок.

«Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… Я скажу даже не экстраординарностью, а исключительностью… Они не обладают», — заявила тогда Тутберидзе.

Появилась версия, что эти слова могли Петросян. Так себе версия, потому что фигуристка ушла только месяц спустя после этих слов.

Конкуренция с Трусовой

Сразу несколько комментаторов предположили, что решающую роль сыграло то обстоятельство, что сейчас у Тутберидзе большая группа взрослых спортсменок, и тренер не может уделить всем достаточное внимание.

Прямо сейчас в академии готовятся к сезону Александра Трусова, Дарья Садкова, Софья Акатьева и Дина Хуснутдинова. И не факт, что Петросян была бы первым номером в этой группе.

«Боюсь, что Аделия не выдержала конкуренцию с Александрой Трусовой. Возможно, в этом причина. Видел в интернете, что Трусова великолепно исполняет четверные прыжки. Видимо, она практически вернула свои кондиции. А зная еще ее характер, с ней будет бороться тяжело любому человеку, потому что она безумный спортсмен», — предположил заслуженный тренер России Александр Жулин.

Фото: [ ФФККР ]

Эту версию развила журналист Елена Вайцеховская. Она подчеркнула, что Трусова сейчас является для Тутберидзе «куда более ценным активом», поскольку эта фигуристка может разбить стереотип, что тренерский штаб Этери умеет работать только с девочками-подростками.