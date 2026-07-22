Обломки дронов пробили дома: оперштаб Кубани рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион
Оперштаб Кубани: БПЛА повредили многоэтажки и склад в Краснодаре
Утренняя атака беспилотников на Кубань не прошла бесследно. Оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждении жилых домов и пожарах сразу в нескольких точках региона.
В краевой столице обломки дронов попали в два многоквартирных здания. В станице Динской осколками задело два частных домовладения. По первым сводкам, обошлось без жертв — пострадавших среди жителей нет.
Однако возгораний избежать не удалось. В Краснодаре загорелся складской комплекс, в который угодили фрагменты БПЛА. Еще один очаг вспыхнул на промышленном объекте в Армавире.
Сейчас на всех четырех точках работают экстренные службы. Данные о масштабе разрушений продолжают уточняться. Власти призывают граждан не паниковать и доверять только официальной информации.
UPD 05:28 Позднее появилось сообщение от мэра Краснодара Евгения Наумова. По словам градоначальника, при атаке БПЛА пострадали три человека — их оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем».