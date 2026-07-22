Эксперт объяснил, как вырастет единое пособие на детей и кому его продлят автоматически

Российским семьям напомнили о правилах получения единого пособия на детей. О том, как рассчитывается выплата и что изменилось в 2026 году, RT рассказал доцент Игорь Балынин.

Эксперт пояснил: размер пособия напрямую привязан к прожиточному минимуму на ребенка в конкретном регионе. Схема трехуровневая. Сначала назначают 50% от этой суммы. Если даже с такой прибавкой среднедушевой доход семьи не дотягивает до планки, выплату повышают до 75%. Третий шаг — 100% минимума, если первые два уровня не решили проблему.

Важный нюанс: с 1 января 2026 года прожиточный минимум вырос, а значит, автоматически увеличился и размер пособия. Никаких дополнительных заявлений для перерасчета подавать не требуется. Однако Балынин напомнил, что выплата всегда приходит за предыдущий месяц: в июле вы получите деньги за июнь.

Главное новшество этого года касается многодетных. Если семья уже получает пособие, но ее доход незначительно превысил черту (не более чем на 10%), право на поддержку не теряется. При своевременном переоформлении государство назначит выплату в размере 50% от детского прожиточного минимума. Раньше в такой ситуации семья могла вовсе остаться без помощи.

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