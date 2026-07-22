Врач назвал три идеальных летних завтрака: никакой тяжести и максимум пользы

Завтрак в жаркий летний день должен быть особым — легким, но сытным. Какие блюда помогут взбодриться, не перегружая организм, « Ленте.ру » рассказал врач Александр Умнов, старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Главное правило — никакой тяжести с утра. Жирная и приторная еда в зной только испортит самочувствие. Вместо этого доктор советует три проверенных варианта.

Первый — «ленивая» овсянка из холодильника. Хлопья с вечера заливают водой, йогуртом или кефиром, добавляют семена чиа и корицу. Утром остается бросить горсть ягод или кусочки персика — и идеальный микс из клетчатки, белка и антиоксидантов готов.

Второй вариант — творог с зеленью и хрустящими овощами. Умнов рекомендует брать продукт средней жирности, чтобы кальций усвоился, но тяжести не возникло. Огурец, редис, зеленый лук и рубленая зелень превращают обычный творог в освежающее летнее блюдо.

Третий — яйца. Омлет или яичница — отличный источник белка, но есть их нужно непременно с овощами. Помидоры, кабачки, болгарский перец или шпинат добавят клетчатку и витамины.

Врач подчеркнул: в любой утренней тарелке должны встретиться белок, сложные углеводы и клетчатка. А вот бананами и виноградом увлекаться не стоит — они резко поднимают сахар и быстро возвращают чувство голода. Идеальное начало дня — стакан воды с лимоном или мятный чай, чтобы восполнить потерянную за ночь влагу.

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