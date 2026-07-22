Аналитики назвали главный тренд летнего отдыха россиян

Большинство россиян этим летом предпочитают комбинировать различные форматы отдыха, совмещая спокойное времяпрепровождение с активными развлечениями. К такому выводу пришли аналитики Fix Price и исследовательского холдинга РОМИР, результаты работы которых изучила « Газета.Ru ».

Согласно исследованию, именно смешанный формат отпуска оказался самым востребованным — его выбрала треть участников опроса. Наиболее популярна такая модель отдыха среди молодежи 18–24 лет. Второе место занял спокойный отдых у моря, бассейна или с книгой, который предпочитают более четверти россиян. При этом молодые люди выбирают подобный вариант заметно реже остальных.

Активный досуг, включающий экскурсии, путешествия, походы и занятия спортом, оказался привлекательным для каждого пятого участника исследования. Наименьший интерес к такому отдыху проявили россияне старшего возраста и жители Северо-Западного федерального округа.

Семейный отпуск с детьми выбрали 17% респондентов. Чаще всего его предпочитают россияне в возрасте 35–44 лет и жители южных регионов страны, тогда как москвичи значительно реже называют этот формат приоритетным. Самым непопулярным видом отдыха стали фестивали, концерты и встречи с друзьями — такой вариант набрал лишь 3% голосов.

Исследование также показало, что более половины россиян убеждены: качественный отдых зависит прежде всего от грамотного планирования, а не от размера бюджета. При этом многие стараются заранее подготовиться к отпуску: чаще всего расходы на покупки перед поездкой составляют от 5 до 15 тыс. рублей. Почти четверть опрошенных обходятся без дополнительных приобретений, а каждый пятый тратит менее 5 тыс. рублей, покупая только самое необходимое. Более крупные суммы — свыше 15 тыс. рублей — готовы выделить менее четверти участников исследования.

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